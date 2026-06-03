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企業擴廠用電增 去年減碳估9%恐難達標

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麗臺轉型 成長可期

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

麗臺（2465）昨（3）日舉行股東會，董事長盧崑山將退休，未來將由大訊董事長梁見發接任董座，全面擁抱AI。麗臺總經理梁傳杰表示，將轉型為AI多元化解決方案商，策略結盟大股東大訊科技，引入機殼與液冷等技術，內部也成立新事業處，全力加速整體轉型布局，未來業績成長可期。

盧崑山昨天為最後工作日，公司將在8日召開董事會推選新任董事長，中間過渡期間，將由盧崑山及梁傳杰共同穩定公司營運。

梁傳杰說，麗臺從過往單純銷售圖形處理器，轉型成為多元化解決方案供應商，聚焦以AI落地解決方案為核心，推出工作站、伺服器以及系統軟體應用，主攻重視資訊安全的企業與政府單位本地端市場。

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