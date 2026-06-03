牧德5月營收月增1.6% 接單暢旺

牧德（3563）昨（3）日公告5月營收3.49億元，月增1.68%、年增5.14%，持續改寫新高。

公司表示，5月營收表現主要受惠高階PCB應用需求維持穩定，自動光學檢測（AOI）設備出貨動能延續，加上 AI伺服器、高效能運算（HPC）、高階 IC 載板及先進封裝相關應用持續成長，帶動高精度檢測設備需求提升。隨電子產品朝高階化、精密化發展，客戶對檢測品質及生產效率要求持續提高，公司高階設備出貨比重亦逐步提升，有助於營運體質持續優化。

在產品布局方面，近期發表之新產品已陸續完成客戶驗證並進入導入階段。隨客戶量產進程推進，相關產品開始少量出貨，其中，半導體檢測設備已逐步貢獻營收，為公司拓展第二成長曲線奠定基礎。