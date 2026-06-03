快訊

企業擴廠用電增 去年減碳估9%恐難達標

聽新聞
0:00 / 0:00

精測5月營收月增3.7% 動能向上

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公告5月營收5.43億元，創新高，月增3.7%，年增34.1%；前五月營收24.23億元，年增23.7%，看好本季營運動能持續向上。

精測表示，隨著全球 ASIC AI等高效能運算( HPC ）應用加速滲透各產業，相關晶片出貨需求暢旺，推動半導體測試介面市場規模持續擴張。精測作為全球半導體測試介面產業關鍵供應商，憑藉高階測試介面技術及擴充產能，持續獲得AI晶片大廠訂單挹注，預期今年營收有望逐月成長。

面對市場對AI晶片算力需求，電流、速度及對應所需散熱能力均顯著提升，精測為提供相應解決方案，已著手針對高導電、高散熱材料及精密微結構主動散熱技術加大研發力度，持續深化關鍵技術研究與突破，強化公司在全球半導體測試介面領域的競爭力。

精測 晶片 半導體

延伸閱讀

AI訂單火熱！南電、精測5月營收雙雙報喜 供應鏈全面升溫

信邦5月合併營收月增1.7% 創高

矽光子強勢回歸！黃仁勳談「銅光並行」 光聖、聯亞、波若威飆漲停

高盛點將 喊買半導體五強

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

台指期 仍有機會創高

台股昨（3）日震盪盤堅，終場收在46,459點，大漲901點，盤中與收盤指數同步改寫歷史新高；台指期同步勁揚765點、至46,868點，正價差為408.84點。期貨商表示，目前台指期持續站穩在所有均線之上，在震盪整理過後，仍有機會向上創高。

奇鋐、雙鴻 認購剽悍

隨輝達Blackwell平台架構趨於成熟，市場看好全年GB出貨量有望上看6萬櫃，將帶動奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等散熱供應鏈營運前景。目前台股高檔震盪，權證券商建議，可運用資金門檻低的認購權證，參與相關個股走勢。

聯發科、華碩 四檔火紅

輝達（NVIDIA）日前亮相與聯發科（2454）共同開發的RTX Spark晶片，期待AI PC進入新的時代，推升近來PC／NB族群包括華碩（2357）等股價上漲。法人預估RTX Spark晶片初期將主要用於電競、高階領域，聯發科與華碩將是首波受惠族群。

旺矽、采鈺 押寶長天期

隨著全球AI晶片需求持續井噴，半導體供應鏈的中後段製程與精密測試紅利正加速釋放。台積電供應鏈的兩大指標股——探針卡大廠旺矽（6223）、影像感測封測龍頭采鈺（6789），因兼具基本面利多與強勁的產業續航力，近期成為市場資金回補焦點之一。

精材 鎖定逾200天

台積電封測子公司精材（3374）受惠AI晶片需求狂潮，以及集團中後段測試服務外包商機，12吋測試與封裝業務比重持續拉升，營運結構顯著優化，市場對其2026年產業展望維持審慎樂觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。