威強電營收拚逐季走揚

工業電腦廠威強電（3022）表示，第2季網通大單出貨，加上下半年歐洲鐵路專案開始貢獻，營運有望逐季向上。

從趨勢來看，威強電表示，相較於AI伺服器市場由大型雲端業者主導，邊緣AI（Edge AI）與實體AI（Physical AI）更貼近工業電腦產業核心能力。隨著AI推論（Inference）需求逐步從雲端延伸至終端設備，未來各類工廠設備、機器人、智慧相機與交通系統皆將需要具備AI運算能力，為產業帶來新一波升級機會。

業務進展方面，威強電大型網通專案已於第2季進入量產，出貨規模明顯放大，產品組合優於公司平均水準，並已規劃後續世代產品，預期將成為未來數年重要成長來源，今年相關專案全年營收貢獻有機會接近一成。

此外，威強電布局已久的歐洲智慧交通應用已進入收成階段，該鐵路客戶專案歷經長時間驗證與設計調整後，目前已完成相關認證。