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長華持有天正12%股權
長華電材（8070）昨（3）日公告已持有天正國際精密機械497萬1,800股，占天正國際已發行股份總數4,096萬2,720股的12.14%。
根據公告，長華電材前一次公告持股同為497萬1,800股、持股比率12.14%，本次公告持股數與持股比率均未變動，顯示長華電材目前仍維持對天正國際逾一成持股，並未進一步加碼或處分持股。
展望後市，長華電材本業受惠材料與設備代理業務動能回升，集團營運逐步回溫；旗下長科導線架需求穩健，並透過價格調整降低貴金屬成本波動影響。
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