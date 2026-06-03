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企業擴廠用電增 去年減碳估9%恐難達標

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晶心科大咬 Meta 商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

CPU矽智財（IP）廠晶心科（6533）大咬Meta訂單，董事長林志明昨（3）日指出，該公司AI相關業績比重已達五成，目前以資料中心應用動能最為強勁。業界看好，晶心科受惠大客戶Meta訂單挹注，相關業績可持續提升。

晶心科是RISC-V陣營指標性業者，林志明昨日出席「2026 RISC-V Taipei Day」活動並受訪，釋出以上訊息。

晶心科去年業績創歷史新高，今年前四月業績年增約二成，惟首季每股淨損3.28元。林志明提到，晶心科已導入AI工具，並就公司方向進行調整，更集中在可以獲利的短期業績面向，部分看起來較遠一點的案件則規模縮小，或準備延後推出。本季也有部分人員調整，全球員工數本來近500人，現在約400人以下。

談到晶心科接下來聚焦方向，林志明說，從地理區域上來看，更加發展北美與歐洲市場，台灣市場可能持平，中國大陸市場則相對競爭。如果以應用方向來看，首季的AI相關業績占比已達五成，且涵蓋資料中心、邊緣AI與車用ADAS等領域。

林志明透露，現在晶心科的AI相關業務中，仍以資料中心的應用動能最為強勁，其次是邊緣AI。另外，在車用方面，由於該公司具備過去累積的基礎，因此發展也不錯。

據悉，Meta是晶心科第一大客戶，Meta數代自製晶片已採用晶心科的IP，隨著Meta持續在AI領域攻城掠地，目前Meta訂單占晶心科的業績比重，應已達雙位數百分比，後續持續看增。

談到RISC-V架構近年的應用發展趨勢，RISC-V International執行長Andrea Gallo在活動中表示，他看到RISC-V在所有領域的發展態勢都日益強勁，包括物聯網、車用電子、運算、資料中心、邊緣AI等，而其中以資料中心與AI應用是成長最快的兩個領域。

晶心科

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