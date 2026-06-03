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企業擴廠用電增 去年減碳估9%恐難達標

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神達：2026年成長毫無懸念

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神達（3706）衝刺AI伺服器商機到，旗下伺服器子公司神雲科技於台北國際電腦展（COMPUTEX ）展出包含52U高密度AI液冷機櫃、鑽石散熱伺服器等五大亮點，展望後市，神雲總經理黃承德昨（3）日指出，看好美國市場動能，「今年成長毫無懸念」。

針對AI伺服器散熱趨勢，黃承德表示，隨著運算密度與算力需求持續提高，液冷技術將成為未來資料中心重要發展方向。雖然目前市場仍存在氣冷與液冷並行的情況，但新建AI資料中心導入液冷架構的比率正持續增加，相關需求有望逐年成長。

展望後市，黃承德指出，美國市場今年首季較去年同期好，目前神雲美國市場營收占比大，有信心今年會成長。他引述神達總經理何繼武的話：「公司對今年整體營運展望維持高度樂觀，成長毫無懸念。」

業績表現方面，神達4月營收116.3億元，月減4.3%，年增31.9%；前四月營收435億元，年增33.9%，為同期新高。

針對產能配置，黃承德指出，神雲美國兩座新廠將於今年第3季開始啟用，目前主要設定以機櫃（Rack）形式出貨。越南廠則是因應生意成長擴廠，沒有設定一定要做機櫃或系統業務，主要還是看出貨地點。

談到關鍵零組件缺貨，黃承德坦言，記憶體 、CPU都有缺貨，交期變很長，神雲會跟客戶一起針對關鍵零件找到最佳方案。

神雲在今年電腦展展出能支援多樣化工作負載需求的全方位整機櫃解決方案，以多功能一站式AI基礎架構，支援從模型訓練、推理到檢索增強生成（RAG）的完整 AI 生命週期，協助客戶應對全球代理式 AI 浪潮中可能面臨的空間、運算與能源限制。

神雲今年以「引領多元化 AI 解決方案」為主軸，展出包含52U高密度AI液冷機櫃、鑽石散熱伺服器、自主研發軟韌體、AI Together生態系解決方案及模組化AI資料中心共五大亮點。

神達 伺服器 COMPUTEX

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