AI伺服器機殼龍頭勤誠（8210）執行長陳亞男昨（3）日表示，手握全球源源不絕新案訂單，並成功打入全球八大雲端服務供應商（CSP）當中的六大業者供應鏈，隨著整體營運動能已自5月起飛，下半年營運喊衝。

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨天邁入第二天，陳亞男受訪指出，客戶需求正逐步轉向機櫃層級（Rack Level），勤誠秉持「匠人精神」，已在機箱領域做到難逢敵手，因此將業務延伸至機櫃，除標準IT機櫃外，更跨入Switch機櫃與高難度的CDU水冷機櫃，目前皆已成功打樣，未來機櫃業務目標一定要做到世界第一。

她提到，儘管勤誠4月營收因新舊產品交替期而放緩，但「其實有源源不絕的新案子」挹注。隨著新專案於5月已順利銜接，加上下半年將迎來一家大型CSP客戶的ASIC產品放量，整體營運動能已步入「起飛期」，下半年維持逐季向上的樂觀基調。

勤誠身為輝達關鍵合作夥伴，首度公開支援下一代架構的1U MGX Vera Rubin伺服器機殼方案，並秀出1U至6U全系列AI機殼新品，展現結合散熱與電源配置的系統整合實力。

因應機箱與機櫃兩大動能放量，勤誠積極展開全球製造布局。陳亞男表示，除中國大陸新增的機櫃產線預計於6月完成，也將在台中打造的機櫃超級工廠則邁向全自動化製程，並規劃成立先進焊接技術實驗室，藉此提高接單競爭力。

針對海外產能，陳亞男指出，目前建置中的美國與馬來西亞兩大新廠，未來都將有高達七成產能支援機櫃生產，內部也正計劃增設越南廠，藉此分散地緣政治風險，滿足客戶需求。

據悉，勤誠因在開發階段即站在機構know-how立場提供客戶建議，並透過完備的DFX知識庫，將過去複雜機櫃所需的溝通縮短一半，顯著提升開發效率，因此深獲客戶信任，也是該公司的客戶黏著度遠較同業高的關鍵武器。