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企業擴廠用電增 去年減碳估9%恐難達標

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就市論勢／晶片設計、先進製程 吸睛

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

美股四大指數全面走強，其中與台股連動最密切的費半指數單日大漲近6%。蘋果、台積電ADR、博通艾司摩爾與美光等半導體龍頭同步上揚，再次驗證AI產業鏈的強勁需求並未降溫。

市場情緒方面，目前CNN恐懼與貪婪指數仍停留在一般貪婪區間，尚未進入「極度貪婪」階段，顯示市場雖然樂觀，但尚未出現全面失控的狂熱氛圍，多頭趨勢仍具延續空間。

回到台股，近期外資與投信同步站在買方，外資5月累計買超2,360億元、投信累計買超1,748億元。進入6月趨勢未變，前三個交易日外資、投信已同步買超904億、149億元。更值得注意的是6月2日台指期與現貨之間正價差一度超過500點，加計夜盤大漲後，累積正價差甚至突破1,100點。

投資建議

輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX揭示新願景，過去PC時代是「人操作軟體」，未來將進入「AI代理人操作軟體」新時代。輝達最新推出的RTX Spark平台，正是這場革命重要起點。

AI可以主動讀取文件、調用工具、整合本機與雲端模型，成為每個人的專屬數位助理。隨下半年品牌廠將陸續推出RTX Spark的AI PC、筆電，將有助帶動新一輪換機潮，可留意晶片設計、先進製程、PC品牌通路相關族群。

博通 艾司摩爾 蘋果

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