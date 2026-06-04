遠傳股價創高 外資喊買

遠傳電信（4904）近年獲利成長幅度表現亮眼，加上現金股利誘人，外資報告一致喊「買」，吸引買盤進駐，遠傳昨（3）日漲1元，股價突破百元關卡，收100.5元，歷史新高。

市場解讀，股價反映遠傳基本面持續轉強，包括遠亞併購綜效顯現，營運規模擴大與成本結構優化等效益持續發酵；同時，遠傳長期推動數位轉型，將AI導入營運與服務核心，新經濟業務成長曲線穩定向上，帶動獲利結構優化。

分析台灣電信三雄中，遠傳既不是電信龍頭，也不是電信每股獲利王，卻最受外資青睞，遠傳從2024年至2026年股價屢創新高，外資法人持股達21.6%，為三雄最高；今年來遠傳股價漲幅居電信三雄之冠，代表市場中長期成長動能的高度認同。

近期多家外資法人給予遠傳「買進」評等，目標價喊上100元，最高達115元，關鍵就在遠傳ARPU（平均帳單金額）、獲利成長率、盈餘分配成長率都相當亮眼。

台灣電信業歷經兩大合併案（台灣大併購台灣之星、遠傳併購亞太電信）後，重返電信三雄競爭態勢，從價格競爭走向價值競爭。

遠傳2025年營收1,103.46億元、每股純益3.81元，歷史新高；5G滲透率47.5%，平均帳單金額（ARPU）719元，業界第一；今年更配發每股3.81元現金股利，歷史新高，現金股利年增率達7%。

遠傳總經理井琪喊出，2026年5G滲透率肯定黃金交叉，遠傳一定是三雄第一個達到5G滲透率破五成，平均帳單金額也將持續成長。

今年4月遠傳繳出史上最強4月成績單，營收年增11.3%，稅後純益13.09億元，年增23.8%，每股純益0.36元，同期新高，累計前四月，稅後純益50.17億元，年增16.7%，每股純益1.39元。