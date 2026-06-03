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美元期 高檔震盪

經濟日報／ 記者周克威整理

近期匯率期貨市場的焦點，已經從原本的降息交易，逐漸轉向重新定價全球主要央行的政策方向，尤其美元、歐元、日圓與瑞郎四大貨幣的利率預期開始出現分歧，也讓市場波動明顯升溫。

原本市場普遍認為今年將進入全球降息循環，但隨著美國通膨遲遲未能完全降溫，加上能源價格與地緣政治風險再度升高，近期市場開始重新出現升息聲音，也讓匯率市場進入更加敏感的階段。

美元方面，聯準會近期多位官員談話已開始強調，若通膨再度升溫，不排除進一步收緊貨幣政策的可能性。這代表市場原本預期的快速降息路徑，可能需要重新修正，而美元指數也因此重新獲得支撐。尤其美國目前利率仍維持全球主要國家中的高水位，只要利差優勢仍在，美元就很難出現大幅走弱。

近期美元期貨市場也明顯反映出這種預期轉變，避險與利差資金同步回流，使美元維持高檔震盪格局。目前匯率市場最大的變化，在於市場不再單純交易降息，而是重新開始交易通膨與升息風險。

美元因高利率維持支撐，歐元受到政策預期帶動，日圓則因升息與干預風險成為高波動貨幣，這也意味著匯率期貨市場接下來可能進一步放大波動，必須更加留意央行政策與市場預期變化。

（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

通膨 降息 聯準會

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