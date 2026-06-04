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台指期 仍有機會創高

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股昨（3）日震盪盤堅，終場收在46,459點，大漲901點，盤中與收盤指數同步改寫歷史新高；台指期同步勁揚765點、至46,868點，正價差為408.84點。期貨商表示，目前台指期持續站穩在所有均線之上，在震盪整理過後，仍有機會向上創高。

在台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少1,695口至12,994口，其中外資淨空單減少246口至66,772口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,320口至12,152口。

台新期貨認為，台指期昨日開高走高，指數在美股創高的帶動下，跳空開高逾600點，盤面上則出現明顯類股輪動，記憶體族群出現回檔，金融權值股則接力上漲，推升指數再創新高，終場以小紅K棒作收。目前指數持續站穩在所有均線之上，在震盪整理過後，仍有機會向上創高。

整體來說，昨日呈多族群輪動上攻的格局，其中金融股漲勢最整齊，成為盤面資金最集中的主軸之一。後續觀察重點，在於量能能否維持高檔，以及資金是否能持續在金融、AI供應鏈與傳產補漲族群間輪動，若買盤不再侷限於少數權值股，台股多方格局將更具延續性。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在46,000點，賣權最大OI落在20,200點，6月第一周周三結算的買權最大OI落在48,500點，賣權最大OI落在46,400點；外資台指期買權淨金額6.37億元、賣權淨金額0.91億元。

台指期 台股 美股

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