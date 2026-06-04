先進光攻 CPO 爭取與大股東大立光產品搭配送樣

光學鏡頭廠先進光（3362）揮軍共同封裝光學（CPO）領域，積極以玻璃加工技術，切入CPO應用中的V型槽（V-grooves），爭取與大股東大立光CPO產品搭配送樣。

大立光攜手先進光，今年首度揮軍台北國際電腦展（COMPUTEX），大立光以「擁有自製自動化研發團隊的自動化產業領導者」為訴求，展出兩大CPO解決方案，包括多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道的光纖陣列（Fiber Array）。

其中，PMLA為整合稜鏡（Prism）、準直鏡（Collimating Lens）及光纖陣列一體化零組件，或是單獨販售光纖陣列，依據大立光藍圖，未來將整合相關元件，提供FAU模組。

先進光是全球筆電鏡頭龍頭，今年也是第一次參加電腦展，該公司近年積極跨足指紋辨識、觸控模組以及Meta lens周邊及下游模組等業務，此次展出Metalens應用於視覺辨識、機器人手臂，以及生物辨識及觸控感測等技術，透過整合指紋辨識及觸控板方案，提供安全的生物辨識觸控功能。

先進光今年並秀出V型槽（V-grooves），展現揮軍CPO領域的企圖心，爭取與大立光CPO產品搭配送樣。受相關消息激勵，先進光近三日股價大漲，昨（3）日收漲停板131元，上漲11.5元，為去年8月以來波段新高價。

先進光前四月營收14.8億元，年增5.9%，董事長高維亞表示，上半年部分筆電品牌新品銷售熱絡，拉貨積極，帶動筆電鏡頭出貨成長；另外，近期也接獲光學元件新訂單。

先進光近期辦理現金增資，發行普通股5,000張，承銷價為每股92元。以昨天收盤價131元計算，潛在價差超過42%。此次增資案申購期間自5月21日至25日，預計6月4日新股發放上櫃。