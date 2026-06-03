快訊

AI教父也愛台味！黃仁勳於北流外設辦桌犒賞員工 父母女兒同行現身

雙馬尾太幼齒？穿死庫水挨轟「喜歡她有病」 143公分AV女優反擊了

要變天了！明起南部雷陣雨這日擴全台 下周一起防豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海COMPUTEX大秀AI肌肉！高盛力挺：目標價400元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台北國際電腦展盛大登場，鴻海在AI伺服器與高速互連解決方案上大秀肌肉。路透
台北國際電腦展盛大登場，鴻海在AI伺服器與高速互連解決方案上大秀肌肉。路透

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）盛大登場，鴻海（2317）在AI伺服器與高速互連解決方案上大秀肌肉。外資高盛證券則看好，鴻海研發能力強大、全球供應鏈具備規模優勢，以及完整AI生態系統的整合，因此維持「買進」、目標價400元。

高盛科技產業分析師張博凱表示，鴻海本次展出多元架構的AI伺服器產品線，包括備受矚目的Vera Rubin NVL72機櫃級AI伺服器、HGX Rubin NVL8 AI伺服器，以及Groq 3 LPX AI伺服器，並搭配Spectrum-X SN6600乙太網路交換器，強勢彰顯頂尖的製造實力與全方位系統整合能力。

張博凱指出，隨生成式AI滲透率持續攀升，加上終端AI推理（Inferencing）需求迎來爆發性成長，鴻海管理階層對後續AI伺服器的量產動能與出貨展望持高度樂觀態度。

值得注意的是，鴻海不僅具備系統組裝能力，更將觸角延伸至上游核心零組件。展位現場同步亮相關鍵AI伺服器組件，包含3D VC、水冷分歧管（manifold）等尖端散熱元件，以及ELSFP、1.6T等高階光學模組，充分體現鴻海從零組件、模組到整機機櫃的垂直整合硬實力，成為展場一大焦點。

另一項重點，張博凱指出，在歐洲AI基礎設施解決方案上，鴻海將與歐洲領先的AI計算供應商Bull建立戰略合作，聯手打造引領全球的AI與雲端基礎設施，其中法國的AI部署專案初期投資預計將超過1.2億歐元。此外，鴻海也與Radiall及Thales達成合作，計劃大規模生產「歐洲製造」的零組件，凸顯其全球製造規模與應對主權AI（Sovereign AI）專案的堅實供應鏈能力。

鴻海 高盛 伺服器

延伸閱讀

台股市值創新高 證交所透過COMPUTEX助攻AI發展

COMPUTEX／蔡司首度進軍台灣國際電腦展論壇 發布AI伺服器品質白皮書

和碩 AI 伺服器 進入衝刺期

台股市值型ETF強勢反攻 六檔4月來交出逾兩成佳績

相關新聞

南亞科營收／5月276億元 月增8.55%、年增730%

南亞科（2408）3日公布2026年5月合併營收276.7億元，較上月增加8.55%，較去年同期增加730.14%，續創單月歷史新高。累計今年前五月合併營收為1,022.48億元，較去年同期增加649.62%。

遠傳股價站上百元創新高 成外資最愛電信股原因曝光

遠傳（4904）近年獲利成長幅度表現亮眼，加上現金股利誘人，吸引買盤進駐，遠傳3日上漲1元，股價正式突破百元關卡，收100.5元。

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

鴻海COMPUTEX大秀AI肌肉！高盛力挺：目標價400元

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）盛大登場，鴻海（2317）在AI伺服器與高速互連解決方案上大秀肌肉。外資高盛證券則看好，鴻海研發能力強大、全球供應鏈具備規模優勢，以及完整AI生態系統的整合，因此維持「買進」、目標價400元。

麗臺股東會／加速轉型跨入AI…引進液冷機殼技術 下半年業績看好

麗臺（2465）3日舉行股東會，董事長盧崑山將退休，未來將由大訊董事長梁見發接任，全面擁抱AI。總經理梁傳杰表示，將轉型為AI多元化解決方案商，策略結盟大股東大訊科技，引入機殼與液冷等技術，內部也正式成立新事業處，全力加速整體轉型布局，未來業績成長可期。

南亞科營收／5月276億元、月增730%創新高 前五月累計已破千億元

南亞科技（2408）今（3）日公布2026年5月份自結合併營收為276.7億元，較上月增加8.55%，較去年同期大增730.14%，再創單月歷史新高。累計前五月合併營收突破千億元達1,022.48億元，較去年同期大增649.62%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。