鴻海COMPUTEX大秀AI肌肉！高盛力挺：目標價400元

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）盛大登場，鴻海（2317）在AI伺服器與高速互連解決方案上大秀肌肉。外資高盛證券則看好，鴻海研發能力強大、全球供應鏈具備規模優勢，以及完整AI生態系統的整合，因此維持「買進」、目標價400元。

高盛科技產業分析師張博凱表示，鴻海本次展出多元架構的AI伺服器產品線，包括備受矚目的Vera Rubin NVL72機櫃級AI伺服器、HGX Rubin NVL8 AI伺服器，以及Groq 3 LPX AI伺服器，並搭配Spectrum-X SN6600乙太網路交換器，強勢彰顯頂尖的製造實力與全方位系統整合能力。

張博凱指出，隨生成式AI滲透率持續攀升，加上終端AI推理（Inferencing）需求迎來爆發性成長，鴻海管理階層對後續AI伺服器的量產動能與出貨展望持高度樂觀態度。

值得注意的是，鴻海不僅具備系統組裝能力，更將觸角延伸至上游核心零組件。展位現場同步亮相關鍵AI伺服器組件，包含3D VC、水冷分歧管（manifold）等尖端散熱元件，以及ELSFP、1.6T等高階光學模組，充分體現鴻海從零組件、模組到整機機櫃的垂直整合硬實力，成為展場一大焦點。

另一項重點，張博凱指出，在歐洲AI基礎設施解決方案上，鴻海將與歐洲領先的AI計算供應商Bull建立戰略合作，聯手打造引領全球的AI與雲端基礎設施，其中法國的AI部署專案初期投資預計將超過1.2億歐元。此外，鴻海也與Radiall及Thales達成合作，計劃大規模生產「歐洲製造」的零組件，凸顯其全球製造規模與應對主權AI（Sovereign AI）專案的堅實供應鏈能力。