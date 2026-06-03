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麗臺股東會／加速轉型跨入AI…引進液冷機殼技術 下半年業績看好

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
麗臺董事長盧崑山（中）與總經理梁傳杰（右）。記者蕭君暉／攝影
麗臺董事長盧崑山（中）與總經理梁傳杰（右）。記者蕭君暉／攝影

麗臺（2465）3日舉行股東會，董事長盧崑山將退休，未來將由大訊董事長梁見發接任，全面擁抱AI。總經理梁傳杰表示，將轉型為AI多元化解決方案商，策略結盟大股東大訊科技，引入機殼與液冷等技術，內部也正式成立新事業處，全力加速整體轉型布局，未來業績成長可期。

盧崑山今天為最後工作日，將在8日召開董事會推選新任董事長，中間過渡期間，將由盧崑山及梁傳杰共同穩定公司營運。

梁傳杰說，麗臺從過往單純銷售圖形處理器，轉型成為多元化解決方案供應商，聚焦以AI落地解決方案為核心，推出工作站、伺服器以及系統軟體應用，主攻重視資訊安全的企業與政府單位本地端市場。他表示，目前呈現需求大於供給的市況，只要記憶體與中央處理器等零組件未出現突發狀況，對下半年營運展望非常樂觀。

在外部策略合作方面，麗臺大股東大訊與肯為目前合計持股約三成，未來麗臺將進一步結合大訊在機殼設計與水冷液冷產品的技術優勢，共同拓展系統端銷售。

梁傳杰說，為集中火力投入AI與輝達（NVIDIA）相關產品線，麗臺進行大幅度的組織架構精簡與資源取捨，關閉原有的自有產品線工廠，並將智慧醫療、大數據及遊戲等事業處進行切割，使員工總人數自過往300多人降至目前約99人，新事業處後續也將依據市場環境與營運水準，在費用率可控的範圍內逐步增加人手。

麗臺近年持續調整市場布局，過去中國大陸市場約占營收65%，海外市場占35%，目前已逐步調整至中國大陸與海外市場各占約50%，未來也將持續提高海外市場比重，分散單一市場風險。

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