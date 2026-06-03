南亞科營收／5月276億元 月增8.55%、年增730%

南亞科（2408）3日公布2026年5月合併營收276.7億元，較上月增加8.55%，較去年同期增加730.14%，續創單月歷史新高。累計今年前五月合併營收為1,022.48億元，較去年同期增加649.62%。

南亞科今年第1季營收490.87億元，單季營業毛利333.16億元，毛利率67.9%；營業淨利301.11億元，營業淨利率61.3%；本期稅後淨利260.58億元，淨利率53.1%，單季每股純益8.41元。

南亞科第1季DRAM平均售價季增超過70位數百分比，銷售量季減中個位數百分比；展望後市，第2季DRAM平均售價（ASP）將季增數十個百分比，下半年漲勢也可望延續，看好高毛利率表現可望維持至第4季，預估2027年仍無法滿足客戶需求，缺貨格局不會改變。