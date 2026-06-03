遠傳股價站上百元創新高 成外資最愛電信股原因曝光

遠傳（4904）近年獲利成長幅度表現亮眼，加上現金股利誘人，吸引買盤進駐，遠傳3日上漲1元，股價正式突破百元關卡，收100.5元。

市場解讀，股價主要反映遠傳基本面持續轉強，包括遠亞併購綜效逐步顯現，營運規模擴大與成本結構優化等效益持續發酵；同時，遠傳長期推動數位轉型，將AI導入營運與服務核心，新經濟業務成長曲線穩定向上，帶動整體獲利結構持續優化。

有趣的是，台灣電信三雄中，遠傳既不是電信龍頭，也不是電信每股獲利王，但卻最受外資青睞，遠傳2024年股價至2026年，股價屢創新高，外資法人持股達21.6%，為三雄最高；今年以來，遠傳股價漲幅居電信三雄之冠，也代表市場中長期成長動能的高度認同。

不僅外資持股是電信三雄最高，外資法人更一致喊買，目標價來到100元至115元區間，關鍵就在遠傳的ARPU（平均帳單金額）、獲利成長率、盈餘分配成長率，這三個關鍵數字都相當亮眼。

外資法人近期對於電信三雄的報告中，相較於其他業者抱持中立評等，多家外資法人給予遠傳「買進」評等，目標價喊上100元，最高甚至達115元。

台灣電信產業歷經兩大合併案（台灣大併購台灣之星、遠傳併購亞太電信）後，重返電信三雄競爭態勢，從「價格」競爭走向「價值」競爭，持續推動4G用戶升級5G，並發展智慧資通訊解決方案及消費者個人數位服務。

而遠傳則除2025年營收1,103.46億元、每股純益3.81元，均創下歷史新高，5G滲透率來到47.5%，平均帳單金額（ARPU）719元，雙雙創下業界第一，讓遠傳自詡為電信優等生。

遠傳總經理井琪更喊出，2026年5G滲透率肯定黃金交叉，遠傳一定是三雄第一個達到5G滲透率破五成，而平均帳單金額也將持續成長。

觀察電信業者的關鍵財務數字，平均帳單金額代表每一個客戶的含金量，在合併前，遠傳ARPU就是電信業者中最高，升級5G用戶的月屋費提升幅度超過四成；合併亞太電信後，雖然亞太電信用戶的ARPU較低，但遠傳積極推動原亞太電信升級續約，原亞太電信用戶續約貢獻ARPU提升兩成，也推升ARPU持續成長，穩居三雄之一。

獲利成長幅度更是外資看重焦點。電信三雄2025年獲利同步成長，但遠傳近年經營績效亮眼，稅後純益年增6.9%，獲利年增率也稱冠三雄。

外資觀察，近年資通訊（ICT）是遠傳營收成長主要驅動引擎，但焦點還是放在提升毛利率水準，鎖定智慧城市及智慧醫療等兩項具備高專業門檻的領域，而智慧醫療更是技術含金量較高的應用。

近年遠傳投入智慧資通訊，打造智慧解決方案，更積極提升自研軟體及平台比重，就是為了提升獲利率水準；另一方面遠傳積極投入數位生活圈，從影音、帳單代收、保險等便利生活服務，以此打造「滾動式收益」，獲利率也相當亮眼。

而電信族群之於投資人，關鍵是穩定的配息收益，外資也更看重配息能力，遠傳2021年至2023年每股純益分別為2.8元、2.95元及3.42元，每股配發3.25元現金股利，多以資本公積加發股利；2024年、2025年每股純益3.56元及3.81元，盈餘分配率百分百，都是憑獲利實力發股利，2025年每股純益及現金股利均創歷史新高，現金股利年增率也達7%。