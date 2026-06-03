騰輝營收／5月達5.3億元、月增4% 創歷年同期高

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今（3）日公告2026年5月營收，單月達5.3億元，較4月成長4%，年成長35%，為49個月以來單月高檔，公司並說明，航空航天PI與多項特殊材料銷量增加，5月創歷年同期新高，累計1至5月營收為23億元，年增28%。

該公司說明，上月營收持續維持成長，主要受以下產品驅動：高毛利的航空航天聚醯亞胺（PI）材料需求持續熱絡，高速材料此前認證發酵開始量產，不流膠PP片銷售額為歷史次高，加上非銅箔基板（Non-CCL）業務創下歷史新高有所貢獻，此外，AI帶動PCB技術升級，驅動高階鑽孔應用需求強勁，歐洲地區代理的鑽針業務進一步推升整體營收表現。

騰輝不僅持續在國防與航太領域維持領先，亦積極切入高速光模塊市場，相關材料應用已進入批量生產階段，持續調整產能為後續成長做準備，以因應未來市場熱度升溫，需求爆發到來，後續放量表現值得期待。同時，公司技術布局亦成功拓展至半導體測試領域，隨著RCC/RCF等高功率與高速材料出貨穩步攀升，可望為營運注入新的成長動能。在高階HDI汽車智慧座艙及汽車域控制器方面，多年努力後終端客戶通知將在後續加速導入，在第三季將開始具體貢獻明顯營收。

騰輝表示，由於主要原物料如玻璃布出現極度缺貨且價格持續上漲，帶動供應鏈漲價潮。公司短期定價策略將隨原物料價格反映成本，並審慎接單以增加毛利，同時保持生產彈性應對特殊材料的急單，藉此最大化利潤。另一方面，受惠於市場AI伺服器需求大增所產生的外溢訂單，公司已陸續接獲高階的高速訂單。此外，搭載低軌衛星的火箭、光模塊等相關特殊材料也持續出貨，將為第二季營收帶來更高獲利貢獻。

展望未來，騰輝提到六大核心成長動能同步推進：

1. 國防、軍工、航太與醫療：聚醯亞胺（PI）材料受惠於大環境需求增加，成長快速，今年展望看好。 2. 光通訊與服務器認證：公司多年耕耘終端認證，成功取得光模塊訂單，材料以M6、M7等級為主，出貨規格涵蓋400G/800G，1.6T亦在洽談中。新世代的服務器材料認證，在終端要求下也加速配合PCB客戶一同展開，預計明年對營收貢獻更加具體。 3. 導熱薄膜（RCC/RCF）：不帶布超薄、超高導熱膜，適用於嵌埋式應用，今年可望達數倍成長，未來前景看好。 4. 半導體測試與設備應用：國家級半導體設備大廠已於半導體測試板大量採用騰輝的PI聚醯亞胺硬板。 5. 低軌衛星火箭應用：PI聚醯亞胺硬板用於搭載低軌衛星的火箭，已進入小量產出貨階段。 6. AI伺服器測試：與PCB大廠合作，切入下一代AI伺服器測試梯隊，目前積極配合開發，明年量產機會大。

隨著新市場訂單逐步放量，加上原物料調控與產品組合優化，公司對2026全年營運表現持審慎樂觀態度，將持續以技術領先與靈活策略，鞏固在高階材料市場的競爭優勢。