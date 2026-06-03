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牧德營收／5月創高 接單能見度已優於去年同期

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
牧德董事長汪光夏(左)、執行長陳復生。記者尹慧中／攝影
牧德董事長汪光夏(左)、執行長陳復生。記者尹慧中／攝影

牧德科技（3563）今（3）日公告2026年5月合併營收約新台幣3.49億元，月增約1.68%、年增約5.14%，較上月持平略增，並持續改寫單月營收歷史新高紀錄，顯示公司整體營運動能穩健延續。累計前五月營收維持成長趨勢，整體接單與出貨節奏穩定，反映市場需求及產品競爭力持續提升。

公司表示，5月營收表現主要受惠於高階PCB應用需求維持穩定，自動光學檢測（AOI）設備出貨動能延續，加上AI伺服器、高效能運算（HPC）、高階IC載板及先進封裝相關應用持續成長，帶動高精度檢測設備需求提升。隨電子產品朝高階化、精密化發展，客戶對檢測品質及生產效率要求持續提高，公司高階設備出貨比重亦逐步提升，有助於營運體質持續優化。

在產品布局方面，近期發表之新產品已陸續完成客戶驗證並進入導入階段。隨客戶量產進程推進，相關產品開始少量出貨，其中半導體檢測設備已逐步貢獻營收，為公司拓展第二成長曲線奠定基礎。

展望未來，目前整體接單能見度已優於去年同期水準，部分半導體相關產品需求穩步增溫，隨新產品導入及客戶驗證成果逐步發酵，可望為後續營運增添成長動能，AI、高效能運算、先進封裝及半導體高階製程需求仍具長期成長趨勢，高階檢測設備市場需求具支撐力，公司將持續推進「雙軌四線」發展策略，提升高階產品比重與技術競爭力，並審慎因應市場與產業景氣變化，對中長期營運維持審慎樂觀看法。

牧德 營收 牧德科技

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