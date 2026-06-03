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輝達光互連題材升溫 矽光子股強攻漲停

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

矽光子、光通訊族群3日成為台股盤面焦點，上詮（3363）、波若威（3163）、光聖（6442）開盤即直奔漲停板，強勢鎖住至收盤；其中光聖盤中雖一度打開漲停，但買盤快速回補，終場仍鎖死漲停，展現高價光通訊股人氣回籠。

終場上詮收884元，上漲80元；波若威收1,085元，上漲97元；光聖收2,065元，上漲185元。三檔個股同步亮燈，也讓市場焦點再度回到AI資料中心高速傳輸、矽光子與共同封裝光學（CPO）題材。

這三家公司同屬光通訊與AI高速互連供應鏈，只是切入位置各有不同。上詮主攻光纖陣列單元與矽光子相關應用，先前公司已釋出1.6T規格、CPO產品進展；波若威則受惠AI伺服器光通訊升級需求，市場關注其在高速光通訊與交換器供應鏈的角色；光聖則以光被動元件、光纖模組及資料中心應用為主要成長動能，並同步布局CPO與高頻連接器等新應用。

近期AI基礎架構焦點從單純算力，進一步延伸至資料傳輸效率。隨著AI資料中心運算資料量大增，800G、1.6T等高速光通訊規格升級需求升溫，光纖纜線、光模組、矽光子與CPO成為市場追逐的下一波AI供應鏈題材。

此外，美國矽光子新創公司Lightmatter於3日宣布加入NVIDIA NVLink Fusion生態系，將以共同封裝光學與近封裝光學產品，提供與輝達（NVIDIA）光學及SerDes技術相容的高效能光學連接方案，也進一步強化市場對AI資料中心光互連技術升級的想像。隨著輝達生態系持續擴大，資金順勢回流光通訊與矽光子族群，帶動上詮、波若威與光聖同步攻上漲停。

波若威 光通訊 伺服器

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