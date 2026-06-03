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AI重塑移動體驗 2026和泰AI黑客松開跑
面對全球 AI 浪潮席捲各行各業，和泰集團今年新春記者會中正式宣示啟動「AI First 全域布局」戰略，將 AI 列為今年最重要的轉型主軸，致力讓服務從「被動回應」進化為「主動預測」，打造無縫串聯的智慧移動生態圈，為消費者創造超越期待的使用體驗。
為了落實此一願景並匯聚外部創新能量，和泰集團以深具指標性的黑客松賽事為舞台，作為實踐 AI 創意的起跑點。回顧自 2022 年起舉辦的「和泰 MaaS 黑客松」，前兩屆累計吸引超過400組隊伍、近1,400位參賽者投入，已成為國內結合移動服務與數據應用的創新搖籃。
今年呼應集團 AI First 戰略，特地將集團旗下所有品牌納入出題範圍，從過往的 iRent、yoxi、去趣等MaaS 服務，擴大納入 TOYOTA、Lexus、HINO 三大核心車輛品牌，鼓勵參賽者運用 AI 提出兼具創意、技術與商業潛力的解決方案；並邀請 Google Cloud 擔任合作夥伴，提供參賽者豐沛的實作資源。競賽自即日起開跑，總獎金規模突破新台幣 100 萬元，最高獎金 30 萬元，歡迎高中職、大專院校學生及社會人士踴躍報名。
本屆七大命題皆來自集團各品牌真實的營運場景，從 TOYOTA、Lexus 的智慧顧客體驗，到 HINO 的商用車聯網升級，再到 iRent、yoxi 的移動服務創新，以及去趣 eSIM 的全旅程智慧銷售與服務挑戰，代表產業轉型最前線的關鍵課題。和泰邀請參賽者結合 AI 應用技術，重新定義服務與體驗，踏上以創新驅動變革的實戰舞台。
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