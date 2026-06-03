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大立光破天荒參展COMPUTEX 股價飆近6年高 先進光衝漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大立光破天荒參加台北國際電腦展，大秀CPO解決方案，展現積極搶攻AI商機的企圖；大立光是與轉投資先進光聯合展出，2家公司3日股價表現搶眼，大立光重返4,000元之上，盤中衝達4,225元，為2020年7月以來新高，先進光則衝上漲停131元。

大立光與轉投資先進光聯合展出，大立光以「擁有自製自動化研發團隊的自動化產業領導者」為訴求，展出兩大CPO解決方案，分別為多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道的光纖陣列（Fiber Array）。

大立光董事長林恩平日前曾表示，切入CPO主要聚焦FAU元件及稜鏡製造等零組件，正準備送樣。

大立光早盤以3,920元開高後走高，股價衝破4,000元關卡，一度拉升至4,225元，為2020年7月以來新高，盤中漲幅逾6%；先進光以118.5元開低後走高，一路急拉上漲停131元。

大立光 COMPUTEX 先進光

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