AI 引領由循環走向成長 法人調高國巨獲利預估及目標價

國巨*（2327）受益被動元件短期回補庫存風潮，帶動供需更加緊縮，法人看好，後續價格調漲機會增加、長期受惠AI需求趨勢成形，有利整體產業向上，除上修今、明年獲利預估值，並調升本益比及目標價。

投顧法人分析，國巨目前訂單出貨比1.3，其中AI產品更達1.4，甚至高於日、韓廠商的1.2至1.3水準；產能利用率方面，預計標準品將可望上升至80%以上，而特殊品達90%以上，分別高於上次法說指引75%、85%。

國巨高層指出，AI是一場結構性變革，而非短線題材，從AI伺服器到邊緣的設備、工廠或電動車與機器人等應用，都需要核心高規格的電子零件支撐，公司以往擴廠的提前部署，將在需求大增時較同業更加展現出效益。

法人觀察，風華高科及廣東星馬微科等陸系被動元件廠近期暫停接單或提升報價，研判是因日韓被動元件大廠對訂單做出的先後順序，同時先對陸系通路商漲價，造成陸系通路商或組裝廠出現提前拉貨的庫存回補。

法人認為，日韓廠商對於漲價態度較為保守，除原本定價高於同業外，對於成本上升較有緩衝餘裕亦是顧及客戶關係。

回顧上次漲價周期，是從台、陸廠商起頭延伸回日、韓廠商，法人表示，雖然供應鏈顯示目前尚未出現重複下單或長約等狀狀，但需謹慎觀察供應鏈漲價情況，特別是國巨、華新科、風華高科等產能較大廠商的價格及產能動態。