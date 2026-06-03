台積電ADR飆天價 股東會前寫歷史新高 衝達2,440元、市值63.27兆

美股周二續創高，台積電ADR上漲2.54%，收446.69美元，創歷史新高，台積電（2330）3日早盤以2,425元開出，寫新高， 盤中衝達天價2,440元，市值增達63兆2,753億元，領軍台股大盤指數飆新高。

美股周二續衝高，道瓊工業指數上漲228.91點，漲幅0.5%，收51,307.79點，再創歷史新高；標普500指數漲9.94點，漲幅0.1%，收7,609.90點；那斯達克指數漲7.09點，漲幅0.03%，收27,093.90點。費城半導體指數大漲5.9%，較今年3月低點已累計反彈逾90%。

美股在就業數據強勁、中東緊張情勢降溫及AI熱潮帶動下再創里程碑，道瓊工業指數、標普500與那斯達克指數等三大指數連續第五個交易日同步改寫收盤新高，標普更首度站上7,600點。

台積電ADR上漲2.54%，收在歷史新高446.69美元，連二日上漲，較台北交易溢價18.1%；ADR飆新高，台積電早盤以2,425元開高後衝達2,440元， 寫歷史新高，市值飆升至63兆2,753億元。

台積電股東會將在6月4日舉行，3日股價先行創歷史新高，台股也是持續上攻創新高的表現，早盤以45,660.46點開出，上漲103.15點，一度衝達46,552.16點。