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南亞 選價內外10%
南亞（1303）第1季營收受惠AI伺服器、高階網通設備需求強勁，電子材料部門營收比重逐季增加，營益率方面，電子材料中高階產品需求急速增長，加上銅價上漲推升產品售價，電子材料部門營益率顯著改善，已攀升至13.1%。
南亞第1季電子材料營收比重已達五成以上，聚酯產品因美國市場增加境內採購取代進口，南卡羅來納州廠營收增加；塑膠加工產品因亞洲及美國需求略為增溫；業外方面，轉投資台塑化及南亞科技獲利貢獻顯著增加，加上匯兌利益4.9億元，單季稅後純益142.5億元，每股純益（EPS）1.8元，全年上看8.9元。
權證券商建議，看好南亞後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期90天以上的商品介入。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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