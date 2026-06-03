AI眼鏡被視為是Agentic AI時代最重要的新終端平台之一，引發市場矚目。宏達電（2498）轉型AI眼鏡有成，成為新趨勢下的重要受惠股，因而吸引買盤追捧，激勵昨（2）日股價亮燈漲停。

外資高盛證券指出，AI眼鏡市場滲透率高速成長，預估2030年全球市場規模將達1億副，五年內成長十倍。宏達電為國內AI眼鏡的先驅大廠，自然成為投資人與法人矚目的焦點，因而激勵股價強勢表態。

由於宏達電股價低檔整理已十年，漲停價50元的位階，等同加權股價指數約8,100點位置，此次能否靠AI眼鏡再啟波瀾，市場高度關注。權證發行商建議，看好宏達電後市表現的投資人，可挑選價內外15%內，距到期日超過四個月的相關權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

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