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華碩、力積電 認購夯

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
華碩（ASUS）。 業者／提供
華碩（ASUS）。 業者／提供

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6月迎來多項科技盛會，從COMPUTEX TAIPEI 2026、台積電股東會到蘋果全球開發者大會（WWDC）等，而包括NVIDIA、Qualcomm、Intel 及Arm的高層都將在COMPUTEX中進行主題演講，科技股漲勢有望再衝一波，相關權證可伺機布局。

6月台股熱鬧非凡。隨各大科技盛會接續登場，虹吸市場銀彈，帶動相關「科技盛事概念股」表現強勢，如昨（2）日台股雖巨震，仍有華碩（2357）等亮燈漲停，創下歷史新高，力積電（6770）盤中一度漲1.8%，表現均相對強勢。

綜觀6月的科技盛事，台北國際電腦展（COMPUTEX）昨（2）日已率先登場，成為市場吸睛亮點；其後還有即將於4日舉行的台積電股會，更是後市AI景氣的重要風向球；緊接著是9日登場的蘋果全球開發者大會WWDC。

隨相關重要科技盛事一波接一波，使得6月台股將充滿濃濃的科技風，相關大廠所釋出的訊息及展示的最新商品，不但將給予市場龐大的想像空間，也將成為股價及指數的重要的多空指南，全球投資人均高度關注。

在相關「科技盛事概念股」中，科技下游硬體大廠華碩，在COMPUTEX展中新品精銳盡出，包括首款搭載高通Snapdragon X2 Elite的Mini-PC「ASUS Ascent QN10」、涵蓋AMD、Intel及高通三平台的全新Zenbook 14等。

其中，最受市場關注的仍是AI伺服器等相關產品。法人指出，今年華碩的成長動能，仍以伺服器為主，預估伺服器營收仍將翻倍成長，加上PC營收將逆勢增長約10%，營運前景並不看淡，帶動不少本土法人已紛紛上調目標價。

力積電方面，摩根士丹利（大摩）證券認為，該公司是成熟製程上升周期及英特爾EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）供應鏈的受益者，因此重申「優於大盤」評等，目標價88元。

權證發行商建議，看好華碩與力積電等「科技盛事概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

華碩 NVIDIA COMPUTEX

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