近期原油市場整體呈現「地緣風險溢價消退、價格震盪回落」的格局，雖美伊和談消息反覆，但交易員更傾向提前反映衝突降溫的中期情境，樂觀預期迅速使得能源風險溢價下降，引發多頭部位大幅平倉，引導兩大原油期貨同步回落。

原油所帶來的傳導效應已漸漸反映在美國經濟上，從總經數據來看，美國第1季GDP顯著下修，顯示經濟降溫，而4月PCE數據顯示雖月增率0.3%減緩至0.2%、但年增仍維持3.3%的高檔，反應通膨仍具有黏性。

雖先前市場普遍預期地緣風險與通膨壓力正逐步緩解，但伊朗外長阿拉格齊於5月31日晚間的冷靜表態，直指當前談判進展均屬市場猜測，川普方面，更是談判消息反覆，促使1日原油價格全線再度反彈。

操作策略上，鑑於美伊文字拉鋸與中東隨機干擾將導致短線波動率上升，期貨投資人應嚴格控管部位，注意期貨保證金水位以防斷頭風險或可轉向運用原油相關ETF（00715L、00642U、00673R）進行相對應的資產配置。

（永豐期貨提供）

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