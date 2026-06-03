半導體通路龍頭大聯大（3702）受惠全球AI浪潮帶動的基礎建設與半導體需求全面爆發，今年第1季營收創下同期歷史新高，毛利率較前季優化至4.49%，整體獲利表現亮眼。展望第2季，受惠於AI伺服器與邊緣運算需求持續暢旺，市場呈現淡季不淡的強勁態勢，法人預估，營收與獲利機會續創歷史新高。

展望後市成長動能，大聯大旗下CSP客戶群持續增加，AI相關主要代理Intel與AMD旗下GPU和CPU產品，隨著邊緣運算普及，終端對邊緣運算CPU需求急遽上升，導致目前市場供貨轉趨緊俏，預期2026年相關出貨動能將維持強勁成長。

此外，在傳統應用市場方面，消費性產品的庫存調整已大致結束，而先前低迷的歐美工業與車用市場庫存也已回到健康水準。

技術面來看，大聯大期貨在突破前波整理區間後，沿著短中期均線穩步墊高，並於5月21日創下歷史新高，不過近日回測10日與20日線附近尋求支撐，中期多頭架構未遭破裂，後續若能持續有效守穩月線，技術面仍可樂觀看待。

（國票期貨提供）

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