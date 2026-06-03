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台指期 高檔震盪格局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（2）日震盪激烈，終場仍漲219點收45,557點，而台指期則漲46點收46,087點，正價差收斂至529.69點。期貨商表示，目前指數持續站穩在所有均線之上，且下方均線支撐仍持續墊高，在震盪整理過後，仍有望持續創高。

美股科技股走強帶動，加權指數昨開高震盪後收高。權王台積電（2330）於盤面上擔任撐盤要角，其中，AI族群、記憶體、被動元件、金融股同步推動指數盤中由黑翻紅，力守於45,000點之上，指數終場收在45,557點，上漲219點。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加891口至14,689口，其中外資淨空單增加2,345口至67,018口；十大交易人中特定法人全月份台指期淨空單增加2,794口至13,472口。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在46,000點，賣權最大OI落在20,200點，6月第一周周三買權最大OI落在48,500點，賣權最大OI落在44,000點；外資台指期買權淨金額5.97億元、賣權淨金額1.09億元。

整體來說，昨日台股呈現典型高檔震盪格局，在指數逼近前波壓力區後，盤中多空拉鋸明顯加劇，但市場資金並未出現明顯退潮，反而持續圍繞AI與COMPUTEX概念股輪動，代表現階段市場氛圍仍偏向健康的強勢整理。

群益期貨表示，外資現貨持續買權，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股仍屬創高階段，目前在各權值輪漲結構不變下，短線拉回仍可以樂觀操作。

台新期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現大幅震盪格局，指數早盤在電子權值股走弱的拖累下，一度下跌超過700點，所幸回落至5日線附近後低接買盤陸續湧入，拉抬指數由黑翻紅，終場小漲、以黑K棒留長下影線作收，後續仍有機會向上創高。

台指期 美股 台股

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