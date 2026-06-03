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信邦5月合併營收月增1.7% 創高
信邦（3023）昨（2）日公布5月合併營收30.11億元，續創歷史新高，首度突破30億元，月增1.72%，年增17.53%；前五月合併營收142.94億元，為歷年同期次高，年增7.01%。
信邦指出，未來成長主軸已明確聚焦於高價值產業應用市場，近期以美國人形機器人、半導體高階設備及商用運輸無人機，作為未來成長動能，同步推進醫療、汽車電子與低軌衛星等領域布局，全面啟動下一階段產能擴張計畫。
信邦表示，5月業績成長，主要受惠醫療、汽車、工業應用、通訊及電子周邊等領域的銷售增溫。
為搶進AI散熱市場，信邦子公司SINBON Cooling今年首度參與台北國際電腦展，展出核心產品「4U浸沒式微型液冷運算模組」。
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