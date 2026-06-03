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中環內外皆美 第2季拚盈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

光碟片大廠中環（2323）今年營運有望「內外皆美」，業外受惠記憶體持續缺貨漲價，旗下品牌通路廠Verbatim首季轉虧為盈，本業則有光碟事業本季報價持續上揚助陣，董事長翁明顯昨（2）日看好第2季將轉虧為盈，下半年持續向上。

中環參參加今年台北國際電腦展，以「S'n'P（Storage and Power）」作為參展主軸，透過旗下Verbatim，全面展示集團於儲存與電力兩大核心領域最新產品與技術布局。

Verbatim去年虧損，但歐洲區業務盈利，其他市場表現較平穩。中環表示，美國市場業務近兩年重整後，預期今年營運將轉佳，目前Verbatim有六成營收來自歐洲，美國、日本各約一成多左右，其他為亞太市場。

翁明顯表示，首季Verbatim轉盈，主要受惠記憶體持續缺貨漲價，帶動Verbatim儲存產品價格上揚，加上Verbatim過去打入不少通路市場，效益開始持續顯現。

中環 翁明顯 營收

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