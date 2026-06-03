中環內外皆美 第2季拚盈

6月迎來多項科技盛會，從COMPUTEX TAIPEI 2026、台積電股東會到蘋果全球開發者大會（WWDC）等，而包括NVIDIA、Qualcomm、Intel 及Arm的高層都將在COMPUTEX中進行主題演講，科技股漲勢有望再衝一波，相關權證可伺機布局。

2026-06-03 01:15