聽新聞
0:00 / 0:00
中環內外皆美 第2季拚盈
光碟片大廠中環（2323）今年營運有望「內外皆美」，業外受惠記憶體持續缺貨漲價，旗下品牌通路廠Verbatim首季轉虧為盈，本業則有光碟事業本季報價持續上揚助陣，董事長翁明顯昨（2）日看好第2季將轉虧為盈，下半年持續向上。
中環參參加今年台北國際電腦展，以「S'n'P（Storage and Power）」作為參展主軸，透過旗下Verbatim，全面展示集團於儲存與電力兩大核心領域最新產品與技術布局。
Verbatim去年虧損，但歐洲區業務盈利，其他市場表現較平穩。中環表示，美國市場業務近兩年重整後，預期今年營運將轉佳，目前Verbatim有六成營收來自歐洲，美國、日本各約一成多左右，其他為亞太市場。
翁明顯表示，首季Verbatim轉盈，主要受惠記憶體持續缺貨漲價，帶動Verbatim儲存產品價格上揚，加上Verbatim過去打入不少通路市場，效益開始持續顯現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。