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貿聯 CPO 產能將擴增數倍

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

貿聯-KY（3665）資深副總林明村昨（2）日表示，輝達共同封裝光學（CPO）產品需求又急又大，貿聯光纖產品組裝產能將數倍以上擴充，最快下半年到位，同時，受惠Vera Rubin平台升級到800VDC，大電流產品產能同步倍增，在高單價的光纖與大電流產品雙箭頭帶動下，看好今年業績可望爆衝。

貿聯昨天參加台北國際電腦展，展示光纖、光纖陣列、光纖連接器（MMC）、光纖分配盒（Shuffle Box）等CPO關鍵組件，以及出貨輝達的CPO交換器。

他說，貿聯CPO的合作對象都是各領域領導廠商，包括國內晶圓代工龍頭、國內CPO交換器組裝龍頭、日本光學連接器大廠SENKO合作開發，應用於102.4T的CPO交換器連接線產品也已經送樣給客戶，CPO需求非常強勁。

他指出，貿聯旗下新富生光電光纖組裝產能供不應求，主要是受限於上游材料，即美商康寧的超高純度玻璃棒產能嚴重不足，輝達已經投資康寧，協助其擴產。

貿聯 輝達

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