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佳世達奪 AI 伺服器訂單

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達（2352）集團衝刺AI伺服器報捷，董事長陳其宏昨（2）日表示，AI伺服器業務鎖定量小、高客製化的客戶，目前已接到AI伺服器訂單，看好相關業務將起飛，預估今年底就有開始有營收貢獻。

佳世達在台灣代工廠當中，屬於AI伺服器領域後進者，現正急起直追，逐步獲得成效。

佳世達目前AI伺服器布局重要子公司包含網安廠其陽、其曜及網通廠明泰，鎖定少量、多樣需求的客戶。陳其宏坦言，佳世達現在AI伺服器規模無法與現有伺服器ODM廠相比，大型客戶不會來找我們，因此先從少量多樣先做起，等日後規模起來，自然有機會切進大量的伺服器商機。

陳其宏表示，佳世達布局AI伺服器商機已兩年，有堅強的團隊，產品線目前已到位，已全部串起來，目前AI伺服器客戶及訂單已有，剩下就是這幾個月完成後續動作，預期第4季有機會看到AI伺服器相關業績貢獻。

面對這波從「通用AI」走向「實踐AI」大勢，明基佳世達在今年台北國際電腦展（COMPUTEX） 以「AI IN ACTION」為主題，聚焦「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大事業藍圖。

其中，其陽展出新一代AI資料中心與網通資安基礎架構，主打機櫃級AI伺服器，並結合其曜科技雙相直接液冷整合方案。從高效能運算、高速網路到企業級儲存，提供一站式完整解決方案。

明泰推出結合網路效能、節能與高算力的AI資料中心新世代解決方案。64埠1.6TAI資料中心交換器，採用博通TH6高效能ASIC，提供102.4T交換容量與1.6T高速傳輸，實現高頻寬、低延遲，強化AI算力發揮。產品導入直接水冷（DLC）技術，可降低逾20%冷卻能耗，並將PUE優化至1.1至1.2，兼顧效能與永續。

佳世達 伺服器 陳其宏

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