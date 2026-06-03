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十銓接單看到2027年底

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組廠十銓（4967）總經理陳慶文昨（2）日表示，客戶搶貨搶得兇，旗下部分客戶甚至已將下單能見度延伸至2027年底，並願意支付訂金提前鎖定貨源。

十銓昨天參加台北國際電腦展，陳慶文受訪釋出以上訊息。談到記憶體市況，陳慶文指出，目前市場關注焦點早已不是價格漲跌，而是能否穩定取得貨源，在AI伺服器、資料中心、機器人、自駕車及未來新世代AI PC等需求帶動下，記憶體供需缺口仍將持續擴大。

陳慶文說，近期已陸續接獲SK海力士與美光最新報價通知，DDR4與DDR5部分產品價格調漲8.5%至15%，雖較上半年每月約三成漲幅有所收斂，下半年價格仍將維持逐月上揚趨勢，平均每月漲幅約一成左右。

他強調，過去筆電與PC市場是記憶體需求主力，但現階段相關應用占整體產業需求比重已降至約9%，市場主導權已全面轉向資料中心與企業級應用，部分客戶甚至因供貨不足，被迫調降系統記憶體容量配置。

十銓 SK海力士 DDR5

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