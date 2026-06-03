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群聯：2027年 NAND 更缺貨

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI帶動儲存需求暴增，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）解決方案大廠群聯（8299）執行長潘健成昨（2）日表示，目前產品已出現供不應求盛況，隨著AI資料中心、地端AI及AI PC逐步落地，儲存需求將持續擴大，「明年NAND晶片缺貨情況恐比今年更嚴重」。

潘健成昨天率領群聯團隊參加台北國際電腦展（COMPUTEX），並於開展首日就傳出捷報，攜手英特爾強攻AI市場，結合英特爾Core Ultra Series 3處理器及群聯Pascari aiDAPTIV記憶體延伸技術，突破傳統系統記憶體容量限制，讓AI PC可在地端執行更大型的Mixture-of-Experts模型、支援更長時間AI工作負載。

談到NAND市況，潘健成表示，目前市場討論的已不再只是價格漲跌，而是供貨能否滿足需求。

他分析，當前全球AI應用仍處於快速成長初期，未來兩年不僅使用人口將持續增加，使用頻率也將大幅提升，從現階段以文字應用為主，逐步朝向影音、多模態應用發展，進而推升資料量與詞元（Token）產出規模呈倍數成長。

儘管記憶體原廠持續擴充產能，新增供給速度仍追不上AI應用創造的資料量需求，因為企業投入大量資金建置GPU運算平台後，勢必需要透過資料儲存與管理創造商業價值，將推升Flash及企業級固態硬碟（SSD）需求同步攀升。

潘健成強調，AI發展過程中，DRAM與NAND Flash都扮演不可或缺的基礎建設角色，尤其AI模型規模愈大，對儲存容量需求也愈高，供需吃緊狀況短期內難以緩解。

他透露，目前群聯部分企業級產品訂單甚至已超過供應能力，公司必須採取分散策略，優先支援具長期合作價值與客製化需求的客戶，而非追求單一大型訂單。

除了AI資料中心需求持續升溫外，潘健成也看好地端AI發展趨勢。他說，愈來愈多企業開始感受到雲端AI服務帶來的高額運算成本，未來將逐步把部分AI運算工作移回地端執行，掀起新一波企業採購需求，成為儲存市場的重要成長動能。

AI PC方面，潘健成認為，相關市場仍處於起步階段，但發展方向已相當明確，現階段最大的挑戰並非需求，而是如何降低成本、建立完整軟體生態系以及確保供應能力，只要有成功案例證明AI PC應用價值，市場成長速度將相當可觀。

群聯 英特爾 潘健成

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