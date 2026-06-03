安成生技新藥 申請臨床

安成生技（6610）宣布，已向衛福部食品藥物管理署（TFDA）提出旗下開發中新藥AC-1101治療圓禿（Alopecia Areata）之第2a期人體臨床試驗申請。

此項進展正值公司核心產品 AC-203全球第二/三期臨床試驗在2026年第4季迎來解盲之際，象徵安成生技除持續推進罕見疾病領域布局外，也同步啟動下一階段成長動能，積極拓展皮膚免疫疾病市場。

安成生技表示，隨著AC-203臨床開發進入關鍵收穫期，AC-1101的正式啟動將進一步強化產品線價值，從罕見疾病延伸至具大型市場潛力的皮膚免疫疾病領域，逐步建立兼具全球市場規模與授權價值的產品組合。

圓禿是一種常見的自體免疫疾病，因免疫系統錯亂而攻擊毛囊，導致患者局部或全面性掉髮，全球發病率約為 2%，約有6,000萬至1億人在一生中曾受到影響，且好發於青壯年族群，對於患者的外觀與社交生活影響甚鉅。

近年隨著JAK抑制劑成功驗證療效，圓禿治療市場快速成長，已成為全球皮膚免疫疾病領域最受關注的治療市場之一。然而目前已上市療法多以口服JAK抑制劑為主，雖具良好療效，但全身性暴露仍可能伴隨感染、免疫抑制及血栓等系統性副作用風險，而令患者與醫師卻步。

安成生技認為，兼具療效與安全性的外用治療方案，將有機會成為下一階段市場的重要發展方向。