聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買家族 再添新兵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族再添新兵。本周有華南永昌未來金融ETF（009822）將於今（3）日上櫃掛牌；圓祥生技（6945）則將在5日上櫃掛牌，承銷價122元，2日興櫃均價為125.42元。

櫃買中心表示，由華南永昌投信募集發行的股票型ETF「華南永昌未來金融ETF」，5月22日成立，將於3日掛牌上櫃，並得辦理融資融券。華南永昌未來金融ETF追蹤的「彭博TPEx全球未來金融優選30指數」，聚焦於全球未來金融生態圈領域，精選全球具代表性的金融科技龍頭企業，如Visa、MasterCard、數位券商羅賓漢等，涵蓋數位支付、數位資產、金融基礎建設及加密資產平台等族群。

隨著AI應用普及、數位支付滲透率提升，及全球金融改革加速，未來金融產業正迎來長期成長契機。「華南永昌未來金融ETF」為台灣首檔聚焦「未來金融」趨勢的ETF，亦為華南永昌投信今年首檔ETF產品，發行價格10元，基金經理人為蔣松原，瞄準數位支付、金融科技、區塊鏈及數位資產等創新金融領域，掌握全球金融產業轉型商機，主打提供小資族輕鬆參與全球頂尖金融科技企業長線成長的機會。

這檔ETF將從全球近9,000檔標的中，透過多重篩選機制，精選出30檔最具代表性的金融科技企業，是一檔鎖定全球數位金融、電子支付及數位資產領域的主題型ETF，其風險等級為RR4，屬於積極型投資。

圓祥生技以科技事業申請上櫃，主要從事雙特異性抗體新藥研發，2025年度合併營收為零，稅後淨損為4.44億元，每股虧損為5.23元。

金融科技 Visa

延伸閱讀

華南永昌未來金融ETF6月3日上櫃掛牌

基金開募新一波 投信看好下半年多頭行情 12檔新商品搶市

009823、009824等7檔新基金將在6月募集 美股ETF最可期

華南金獲利三箭頭發威 法說會揭示併購三原則

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

華碩、力積電 認購夯

6月迎來多項科技盛會，從COMPUTEX TAIPEI 2026、台積電股東會到蘋果全球開發者大會（WWDC）等，而包括NVIDIA、Qualcomm、Intel 及Arm的高層都將在COMPUTEX中進行主題演講，科技股漲勢有望再衝一波，相關權證可伺機布局。

台達電、順達 四檔聚光

AI需求電力龐大，帶動市場投資人對電力相關個股重視，台達電（2308）與順達（3211）近日隨盤勢震盪，權證發行商表示，可挑相關認購權證操作。

力成放電 瞄準五個月

台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，包括輝達執行長黃仁勳等科技巨擘將發表有關AI未來前景、發展等演講，法人提前開始卡位力成（6239）等供應鏈，權證券商建議，投資人可利用資金門檻低的認購權證，參與相關個股走勢。

南亞 選價內外10%

南亞（1303）第1季營收受惠AI伺服器、高階網通設備需求強勁，電子材料部門營收比重逐季增加，營益率方面，電子材料中高階產品需求急速增長，加上銅價上漲推升產品售價，電子材料部門營益率顯著改善，已攀升至13.1%。

宏達電 二檔火熱

AI眼鏡被視為是Agentic AI時代最重要的新終端平台之一，引發市場矚目。宏達電（2498）轉型AI眼鏡有成，成為新趨勢下的重要受惠股，因而吸引買盤追捧，激勵昨（2）日股價亮燈漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。