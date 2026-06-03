穩定幣交易 訂出指引

「穩定幣交易會計處理」及「持有加密貨幣內部控制制度」二大指引出爐。隨區塊鏈技術與數位經濟快速推進，企業持有穩定幣及交易逐漸增加，櫃買中心與證交所共同委託會計研究發展基金會研議，並發布相關指引，以提升上櫃公司持有虛擬資產控管能力。

數位貨幣發展快速，為協助企業處理相關交易會計認列、財務報表表達及內部控制需求，有賴會計指引。櫃買中心指出，依據「穩定幣交易會計處理之指引」，企業持有穩定幣時，應依據發行商最新的用戶條款及法規，作為判斷穩定幣會計分類認列基礎。此次指引蒐集目前市場上最常見的USDC及USDT交易態樣，撰寫四則實務案例，就實務案例的會計處理重點摘要。

其一是經立法監管的穩定幣，若穩定幣發行商依法取得許可，且法律規定其對持有人負有隨時按面額贖回的義務，則符合IAS 32「金融資產」定義，持有穩定幣企業將其分類為金融資產。

其二是未經立法監管穩定幣，若持有人不具要求贖回合約權利，則不符金融資產定義，應依IAS38認列為「非確定耐用年限之無形資產」。

另為協助上櫃公司建立健全的加密貨幣控管機制，櫃買中心同步提供「持有加密貨幣內部控制制度指引」供企業參考，重點涵蓋四大面向，一、管理作業程序：應建立受董事會監督的管理單位，配置加密貨幣及資安專業人員，並擬定交易原則、額度、損失上限及權責劃分等控管機制。

二、錢包管理與保管：落實職責分離與多重簽章機制，強化私鑰、助記詞的安全保存，並規劃熱錢包與冷錢包的存放比例。若涉及重大金額委託第三方託管，應加強風險控管。

三、交易申請與執行：加密貨幣取得、處分、轉換及移轉交易，均應事前申請並經授權核決。如符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」標準，應依規定公告申報。四、收付款驗證機制：以加密貨幣作為支付工具時，應嚴格驗證交易對象之收付地址，並落實分層核准與交易確認。

櫃買中心表示，發布此兩項指引，將有助於上櫃公司在持有穩定幣實務運作時具備一致性會計依據，進而確保投資人權益相關指引內容可至櫃買中心網站上櫃公司入口網「IFRSs/XBRL專區」及「教育宣導」項目下載參考。