要把 AI 基建生態系推向全球

臺灣證券交易所董事長林修銘近日與緯穎科技（6669）董事長洪麗寗共同接受彭博專訪，以「Beyond the Exchange, Behind the World's AI」為主軸，闡述當全球AI正走向基礎建設與規模化部署時代，證交所正透過資本市場支持緯穎等關鍵AI供應鏈企業，將台灣AI基礎建設生態系推向全球。

該專訪聚焦全球AI熱潮帶動下的資本市場與供應鏈發展趨勢，台灣資本市場正透過高流動性與國際化平台，支持緯穎等關鍵AI供應鏈企業持續擴大全球布局。台股總市值於5月成為全球第五大股票市場。對此，林修銘表示，台灣擁有全球唯一「從晶圓代工到系統組裝」的完整AI生態系，這種全生態系的產業透明度與地理聚合，創造絕無僅有的「生態系估值溢價（Ecosystem Valuation Premium）」，讓台灣成為全球AI資本定價的關鍵樞紐。

林修銘強調，台灣具備完整AI供應鏈優勢，「我們賣的不是單一公司，而是整體供應鏈」，國際投資人應看見台灣供應鏈的整體價值。台灣不僅是全球AI技術與製造的重要基地，資本市場也正逐步成為支撐相關產業發展的重要樞紐。