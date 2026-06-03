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三陽新機、汽車 多款搶市

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽（2206）5月機車銷售再度以26,116輛、市占率42.4%繳出佳績，四輪事業則藉由更多車款搶市，昨（2）日推出TUCSON L 26.5年式Premium，以更完整的配備編成，回應消費者對安全科技、便利配備，全面搶攻休旅車市場。

2026年5月全台機車市場總銷量達61,541輛，比去年同期成長10.40%成長，顯示整體機車大盤買氣持續回溫。三陽以26,116輛、 42.4%市占率穩居龍頭，前五月累計126,483輛，市占42.7%。

三陽董事長吳清源指出，以目前的市場評估，機車業務可望維持成長，汽車事業受到市場需求影響，空間有限，但三陽無論是四輪或是二輪都持續推出更具競爭力的車款，積極對應。

機車業務部分，2026年式迪爵125於4月中旬上市後持續熱銷，5月單月銷售7,488輛，為全台單一車款銷售冠軍。近期再推出「全新迪爵125電驅升級版」，導入EnMIS與ZRSG 3.0技術，創下全台最省油65.6km/L的極致油耗表現，展現科技國民旗艦的產品實力。

三陽 機車

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