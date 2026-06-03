聽新聞
0:00 / 0:00

金運發表遠端協作系統

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

廣運（6125）集團旗下金運昨（2）日宣布，推出為AI工廠與高密度資料中心打造的遠端協作系統Cinta，由金運與策略合作夥伴共同開發，整合輝達NVIDIA）Omniverse DSX生態系、OpenUSD數位孿生架構、液冷系統設計資料與AI工程協作流程，協助客戶在資料中心建置初期，即完成多項前置驗證，資料中心建置期程縮短至六個月即可交付。

金運科技表示，GB200、GB300平台陸續導入市場，單櫃功耗與散熱密度大幅提升，資料中心建置已從傳統機電工程，轉型為高度整合的系統工程，而AI工廠不僅需要更高效率的液冷系統，也需要在專案早期即完成電力、冷卻、空間、消防、管線與維運條件的整體驗證。

金運近期將現金增資，發行8,000張股票，以每股60元溢價發行，增資後股本增至6.6億元。金運原以EMS業務為主，2025年營收約5億元，仍虧損，今年首季營運轉虧為盈，並計畫在今年10月登錄興櫃，並朝2028年轉上市目標邁進。

輝達 NVIDIA

延伸閱讀

金運AI遠端協作系統Cinta模組式資料中心 6個月交付

和碩 COMPUTEX 展示 Vera Rubin 與 DSX 整合方案

技嘉於COMPUTEX展示從機櫃級運算到真實場域部署的全方位AI基礎建設

亞灣超算和 NVIDIA 打造 AI Agent「養蝦池」推動台灣 AI 基建升級

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

華碩、力積電 認購夯

6月迎來多項科技盛會，從COMPUTEX TAIPEI 2026、台積電股東會到蘋果全球開發者大會（WWDC）等，而包括NVIDIA、Qualcomm、Intel 及Arm的高層都將在COMPUTEX中進行主題演講，科技股漲勢有望再衝一波，相關權證可伺機布局。

台達電、順達 四檔聚光

AI需求電力龐大，帶動市場投資人對電力相關個股重視，台達電（2308）與順達（3211）近日隨盤勢震盪，權證發行商表示，可挑相關認購權證操作。

力成放電 瞄準五個月

台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，包括輝達執行長黃仁勳等科技巨擘將發表有關AI未來前景、發展等演講，法人提前開始卡位力成（6239）等供應鏈，權證券商建議，投資人可利用資金門檻低的認購權證，參與相關個股走勢。

南亞 選價內外10%

南亞（1303）第1季營收受惠AI伺服器、高階網通設備需求強勁，電子材料部門營收比重逐季增加，營益率方面，電子材料中高階產品需求急速增長，加上銅價上漲推升產品售價，電子材料部門營益率顯著改善，已攀升至13.1%。

宏達電 二檔火熱

AI眼鏡被視為是Agentic AI時代最重要的新終端平台之一，引發市場矚目。宏達電（2498）轉型AI眼鏡有成，成為新趨勢下的重要受惠股，因而吸引買盤追捧，激勵昨（2）日股價亮燈漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。