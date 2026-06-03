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元太展出電子紙變色車

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

元太（8069）董事長李政昊昨（2）日與40家生態系廠商首度參加COMPUTEX 2026，展出與BMW合作的全車可變色iX3 Flow Edition概念車，不僅車體外觀由彩色電子紙包覆，連輪圈也可以變色，客戶規劃年底於大陸限量銷售。

李政昊指出，電子紙應用於變色車，技術上須滿足在戶外環境的需求，包括電子紙用在車殼的防撞、防太陽直射、下雨等，在符合交通法規限制下，行車時不能變色，只能在靜止狀態變色。在中國上市的變色車，初期僅限引擎蓋可變色，採限量銷售策略。

李政昊強調，電子紙變色車技術上已可做到連輪圈、內裝座椅都變色，先鎖定知名汽車品牌的原廠限定車款，投入標準化產品；後續再進軍「售後市場」作客製化產品，包括法拉利汽車的鑰匙圈，插入鑰匙也會變色，可望逐步擴大車用市場。

元太推動電子紙材料應用於車體表面已逾五年，今年BMW在北京車展發表導入E Ink Prism技術的BMW iX3 Flow Edition，元太在COMPUTEX 2026再展出最新可變色電子紙材料技術的「彩色可變色電子紙概念車」。李政昊強調，電子紙是可融入生活與建築材料中的新型介面，建築市場是元太長期布局的重要方向。他預期，如果建築物外牆可以變色、變畫面，甚至成為廣告載體，市場規模將比現在的顯示器市場更大。如果時間來得及，有望在興建中的觀音新廠房採用可變色的電子紙外觀建材。

元太近年強攻大尺寸電子紙廣告看板市場，繼飛利浦、夏普、三星等採用，LG也加入。

電子紙 元太 BMW

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