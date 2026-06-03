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和碩 AI 伺服器 進入衝刺期

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

和碩（4938）董事長童子賢昨（2）日表示，AI市場仍處於快速擴張階段，形容是「大西部開拓年代」，市場機會遠未飽和，仍有相當大的成長空間。和碩集團近年已完成關鍵轉型，今年正式進入衝刺階段，將持續擴大AI伺服器業務規模。

和碩昨日在COMPUTEX 2026展會中發表新一代AI基礎設施產品組合，以及AI Factory驗證框架。透過輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台、NVIDIA HGX Rubin NVL8、NVIDIA RTX PRO Servers，並結合NVIDIA DSX AI Factory參考設計，和碩推動AI工廠（AI Factory）以數位孿生模擬到正式量產的設計、驗證與部署全面進化。

童子賢坦言，過去在AI伺服器領域未及早跟上產業浪潮，因為公司成立初期將大量資源投入筆電及智慧型手機等核心業務。相較於鴻海、廣達、緯創及英業達等已深耕資料中心市場十餘年、甚至超過20年的同業，和碩較晚投入，轉型需要時間。

他強調目前AI產業仍處於「大西部開拓時代」，市場機會仍相當龐大。童子賢形容和碩這幾年的轉型是「額頭流汗、手上長繭」換來的成果，從消費性電子產品跨入AI伺服器與資料中心領域，如今已逐步看到成果。

和碩共同執行長鄧國彥指出，和碩AI團隊規模已達約1,000人，完成伺服器與AI相關人才布局。

鄧國彥認為，今年可視為AI推理應用元年，隨著代理式AI（Agentic AI）及實體AI（Physical AI）陸續落地，市場需求正要開始大量釋放，和碩預期今年伺服器業務將十倍增長。

展望後市，鄧國彥強調，今年是和碩AI事業向上衝刺的第一年，不僅來得及參與AI伺服器市場，更有信心跟上市場成長腳步，未來每一年都希望交出比今年更好的成績單。

和碩 伺服器 童子賢

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