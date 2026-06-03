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正基產品質變 拚推升毛利率

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

AIoT無線模組廠正基（6546）產品走向「質變」，從無線網路模組，跨向小體積、整合AI解決方案的SoC及SOM，單價約為原本模組的五倍，搶進無人機、智慧醫療、工控、國防等應用，成為推升未來毛利率及獲利關鍵。

正基董事長陳明哲觀察，AI趨勢轉向邊緣AI以及AI代理，AI落地各種場域應用，不管是無人機、寵物狗、攝影機等，都是正基的優勢。總經理魏瀅洳指出，輕薄短小的5G RedCap、SoC及SOM模組應用在智慧眼鏡，整合AI解決方案的AI SoM模組可應用在工業控制、智慧醫療甚至是國防無人機。

正基無線模組主要以消費性產品為主，量大但單價低，近期積極布局醫療、工控及無人機等非消費端應用，非消費端產品貢獻營收比重約25%，也改變營收及獲利成長模式，整合升級AI的SOM產品單價是過去無線模組的五倍，出貨量雖不能跟消費性產品比，但能推升毛利率及獲利水準。記憶體等零組件漲價，客戶也鎖定高階產品出貨，平價產品轉向觀望。

毛利率 無人機 營收

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