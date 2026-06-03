光寶：2026年下半年會很忙

電源大廠光寶（2301）搶攻800VDC商機報捷，昨（2）日首度秀出旗下納入液冷迴路的800 VDC Power Rack液冷電源機櫃，搶搭新世代AI商機列車，總經理邱森彬預告，受惠輝達Vera Rubin新平台推出，「下半年非常忙碌」。

邱森彬昨天率領光寶團隊參加COMPUTEX 2026並受訪，釋出以上訊息。他看好，光寶今年營運逐季向上，2026年AI相關產品營收占比可望衝上30%，較去年的20%大增，未來還有提升空間。

邱森彬強調，往年第3季為傳統旺季，第4季若持續走高，代表明年有望比今年更好。

光寶昨天大秀全系列電源及散熱系列產品，展現從雲端到地端完整AI系統整合布局，並首度實機展出納入液冷迴路的800 VDC Power Rack液冷電源機櫃，整合Power Shelf與BBU，並同步呈現110 kW機架式電源、280 kW In‑Rack CDU與ORV3電源整合方案，強化高密度算力下的供電、散熱與能源調度能力。

邱森彬表示，AI Factory發展帶動算力與電源需求大幅提升，光寶持續朝AI相關領域發展，提供基於光寶科核心技術的完整解決方案，並在電源、機櫃和散熱領域完善產品線，今年110kW Power Shelf預計今年底陸續出貨，明年出貨量能進一步放大。

邱森彬表示，隨電源機櫃規格由33瓦直接拉升至110千瓦，且800HVDC已成為目前市場上最佳的解決方案，預估明年800VDC將明顯放量，看好機櫃將成為光寶第二項成長快速的應用，目前已與兩家雲端服務供應商（CSP）客戶合作，明年隨著機櫃和液冷散熱產品比例提升，AI占比持續提高。

電源產品方面，邱森彬說，今年仍以Power Shelf為主，Power Rack今年底推出並開始出貨，預期明年Power Rack出貨量增加，今年Power Shelf主流規格為110kW，33kW、72kW、110kW產品線並存，110kW占比逐步提升。

針對記憶體缺貨漲價議題，邱森彬表示，客戶端記憶體供應上半年緊張，預計6月趨緩，6、7 月後逐步恢復正常，出貨明顯放量。

談到輝達推出RTX Spark，打造新一代AI PC，是否進一步衝擊市場生態，邱森彬表示，若應用趨勢明顯，需求會隨助理工作需求增加， 輝達可能將重新定義PC應用。

他強調，隨著AI產業不斷發展，任何公司在產業發展過程中都必須做好轉型。這波AI巨浪撲來，光寶正處於風口浪尖，因此抓住機會，就能在AI浪潮中突顯公司的價值。