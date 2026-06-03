聽新聞
0:00 / 0:00

聚陽5月營收年增8%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聚陽（1477）昨（2）日公告5月營收27.09億元，年增8.84%，連續兩個月較去年同期成長，顯示第2季可望重返成長軌道；累計前五月營收142.12億元，年減3.82%，年減幅度持續收斂。

聚陽表示，5月出貨量較去年同期成長逾6%，平均單價大致持平，匯率則約貢獻2個百分點，整體表現符合預期。公司目前目標是出貨量一路走高至第3季底，6月若船班與出貨節奏符合預期，單月表現仍然有機會較5月再提升。

隨客戶拉貨動能回溫，聚陽表示，第2季營運已重返年成長軌道，第3季在傳統旺季效應帶動下，出貨規模可望進一步放大。目前客戶訂單以第3季為主，整體接單狀況符合預期，預估第3季營收仍有中個位數年增表現。

不過，戰爭推升油價帶來的通膨壓力，仍是影響終端消費與品牌客戶採購策略的重要變數。若油價持續維持高檔，客戶下單態度可能趨於保守；反之，若國際局勢趨緩，將有助進一步帶動需求回升。

營收 聚陽

延伸閱讀

凱基金法說會／首季調整後獲利262億元創新高 每股賺1.55元

豐達科營收／5月4.69億元 航空客運市場成長帶動年增56.16%

巧新4月EPS 0.01元 匯率波動壓抑單月淨利

財測看出端倪 惠普仍在應對記憶體漲價挑戰

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

華碩、力積電 認購夯

6月迎來多項科技盛會，從COMPUTEX TAIPEI 2026、台積電股東會到蘋果全球開發者大會（WWDC）等，而包括NVIDIA、Qualcomm、Intel 及Arm的高層都將在COMPUTEX中進行主題演講，科技股漲勢有望再衝一波，相關權證可伺機布局。

台達電、順達 四檔聚光

AI需求電力龐大，帶動市場投資人對電力相關個股重視，台達電（2308）與順達（3211）近日隨盤勢震盪，權證發行商表示，可挑相關認購權證操作。

力成放電 瞄準五個月

台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，包括輝達執行長黃仁勳等科技巨擘將發表有關AI未來前景、發展等演講，法人提前開始卡位力成（6239）等供應鏈，權證券商建議，投資人可利用資金門檻低的認購權證，參與相關個股走勢。

南亞 選價內外10%

南亞（1303）第1季營收受惠AI伺服器、高階網通設備需求強勁，電子材料部門營收比重逐季增加，營益率方面，電子材料中高階產品需求急速增長，加上銅價上漲推升產品售價，電子材料部門營益率顯著改善，已攀升至13.1%。

宏達電 二檔火熱

AI眼鏡被視為是Agentic AI時代最重要的新終端平台之一，引發市場矚目。宏達電（2498）轉型AI眼鏡有成，成為新趨勢下的重要受惠股，因而吸引買盤追捧，激勵昨（2）日股價亮燈漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。