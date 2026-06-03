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豐達科亮眼 5月合併營收年增56%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

精密扣件大廠豐達科（3004）昨（2）日公布5月自結合併營收4.6億元，月增11%、年增56%，單月營收創下近年亮眼表現；累計前五月合併營收20.9億元、年增32%，展現營運持續升溫。

法人表示，豐達科主要產品為航太級扣件、特殊螺帽及高精密機械零組件，長期供應全球知名航太供應鏈體系。隨著全球航空客運市場持續成長，波音與空中巴士近年持續提高交機目標，帶動上游零組件及航太扣件需求同步增加，成為推升豐達科營運的重要動能。

主因在於豐達科是亞洲少數取得國際航太品質認證的扣件製造商之一，因技術門檻高、客戶認證期長，受惠程度相對明顯。

除了航太市場之外，近年公司也積極拓展高階工業扣件、能源設備及精密機械零組件領域，降低單一產業波動風險。隨著全球製造業景氣逐步回溫，加上AI資料中心、能源建設及工業自動化投資持續增加，高階扣件需求亦同步增溫，成為營收成長的第二支柱。

航太 波音 營收

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