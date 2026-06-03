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晶碩5月營收 同期最佳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶碩（6491）受惠日本彩色隱形眼鏡需求續強，昨（2）日公告5月營收7.16億元，月增6.23%、年增36.71%，不僅創下歷年同期新高，更寫下單月歷史次高紀錄；累計前五月營收32.76億元，年增22.26%。

晶碩表示，5月營收首度站上7億元大關，主要受惠日本市場彩色隱形眼鏡需求持續暢旺，延續前幾個月的強勁成長動能。日本市場今年以來維持雙位數成長，主要由既有大型客戶出貨增加所帶動，目前已是公司最主要的營收來源，營收占比超過六成五。

針對日本市場表現亮眼原因，晶碩分析，主要是客戶終端銷售狀況良好，加上持續推出新產品，帶動出貨成長。近期市場關注的新品包括採用「固定軸技術」的彩色隱形眼鏡，透過特殊設計將花紋固定在鏡片正確位置，即使眼睛眨動或轉動，也不易出現花紋偏移情況，提高配戴自然度與美觀性。

不過，晶碩指出，彩片新品多屬品牌客戶定期推出的新花色與設計案，屬於常態性產品更新。由於隱形眼鏡產業長期面臨價格競爭，平均銷售單價（ASP）提升空間有限，目前以持平為主，成長主要來自銷售量增加。

除日本市場外，中國大陸市場5月表現維持持平至小幅成長，並未出現衰退，顯示谷底已過。至於歐洲市場，下半年貢獻將較為明顯，主要與取證進度有關。

展望後市，晶碩表示，第2季營運表現將優於第1季，下半年也可望優於上半年。除了日本市場可望持續成長，下半年成長動能主要來自新增產能開出。

晶碩 營收 隱形眼鏡

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