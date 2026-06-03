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上銀攻方形晶圓檢測

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導
上銀董事長卓文恒。 記者宋健生／攝影
上銀董事長卓文恒。 記者宋健生／攝影

傳動與控制科技大廠上銀（2049）昨（2）日宣布，與高通Qualcomm）合作，推出大型面板級封裝（PLP）設備智慧化方案，結合邊緣人工智慧（Edge AI）與智慧影像感測技術，全力搶攻最先進的方形晶圓檢測商機。

「台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）」昨天登場，上銀首度跨界參與「AI機器人專區」，展出AI機器人、智慧製造等關鍵技術成果，展現從精密傳動、致動模組到系統整合的完整技術布局，以回應實體AI（Physical AI）快速落地應用的全球趨勢需求。

因應方形晶圓發展最新趨勢，上銀也宣布，與高通合作大型面板級封裝（PLP）設備智慧化方案，主要將Qualcomm Dragonwing Q6邊緣AI，導入上銀晶圓移載系統及晶圓機器人，結合智慧視覺，強化設備前端模組的即時監測、狀態辨識與異常判讀能力。

上銀董事長卓文恒指出，過去圓形晶圓主要透過雷射檢測翹曲，而晶圓改為方形後，因為空間有限，需要改採視覺檢測。此次透過Edge AI與智慧影像感測技術的深度結合，可以達到載具對位與搬送的高精準度。

同時，更進一步深化高速運轉環境下的自主判斷與即時修正能力，協助客戶降低異常停機風險、提高設備稼動率與製程穩定性，加速半導體設備朝向智慧化、自主化發展。

上銀長期深耕機器人與智慧自動化領域，具備從關鍵零組件到系統整合的垂直技術能力，並持續拓展至高階智慧製造與AI應用市場。

此次參展，涵蓋雙臂物流機器人、人形機器人核心模組、智慧夾爪技術、PLP半導體智慧設備方案，以及科技藝術跨域展演，全面展現上銀集團HIWIN在未來智慧產業中的關鍵角色。

其中，上銀與美國新創公司合作開發的雙臂物流機器人，首度在台北電腦展亮相，具備八軸高自由度結構，可進行多關節、高同步性的協作搬運作業，有效突破傳統物流機器人在複雜場域中的限制。

該系統兼具高速、高負載與靈活操作特性，並導入輕量化與節能設計，可搭配AI應用場景，提升物流與智慧製造現場的自動化效率與應用彈性，展現未來智慧物流的發展方向，新產品預計今年可以量產出貨。上銀也展示核心技術驅動的人形機器人，呈現精密傳動、致動與運動控制模組在機器人關節與結構中的實際應用。

上銀 高通 Qualcomm

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